Spaccata a Montesilvano, rubato un borsone con divise da ciclismo

Un furto con spaccata si è consumato ieri pomeriggio a Montesilvano, in zona campo sportivo/palazzetto dello sport. A denunciare l’accaduto e’ un uomo che aveva parcheggiato il proprio Fiat Fiorino nei pressi, ma al suo ritorno ha scoperto che gli era stato frantumato il vetro posteriore del mezzo per rubare un borsone sportivo con la scritta Paoletti su di un lato e, all'interno, divise e attrezzature per il ciclismo.

“Sicuramente l’avranno buttato da qualche parte; se nel caso vedete qualcosa e mi fate sapere, ve ne sarò grato. Quasi sicuramente erano due ragazzi su una Fiat Croma blu”, scrive la vittima sul gruppo Facebook ‘Montesilvano’, lanciando un appello a chiunque possa aver visto o sapere qualcosa.