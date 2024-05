Aggredisce e rapina automobilista a Montesilvano: arrestato e portato in carcere

Ancora una notte di paura a Montesilvano dove un uomo, che stava rincasando in via Di Blasio, è stato aggredito intorno alle 2:30 da uno straniero che l’ha colpito al volto per rubargli 40 euro. A dare l’allarme è stato un passante avvisando le forze dell’ordine, che hanno subito intercettato l’auto dell’aggredito, una Fiat 600c dentro la quale c’era ancora la vittima, sanguinante.

Subito sono scattate le ricerche del malvivente, che è stato trovato poco dopo dai carabinieri: si era nascosto in un vicolo di via Aldo Moro. Fermato e accompagnato in caserma, è stato dichiarato in arresto per rapina aggravata e portato in carcere a San Donato. Si tratta di un 40enne di origine marocchina con precedenti penali.