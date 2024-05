Masci sugli alberi in piazza Salotto: "Il luogo simbolo della nostra città sta rinascendo con un nuovo spirito"

“Come avevamo promesso, stiamo mettendo a dimora venti nuovi alberi a Piazza Salotto. Il luogo simbolo della nostra città sta rinascendo con un nuovo spirito”. Lo scrive sui social il sindaco Carlo Masci, che poi elenca le novità:

“Palme e agrifogli che porteranno vita e colore nella piazza, attenuando quel grigiore che da tanti anni è diventato il suo segno distintivo; un ambiente totalmente rigenerato nel senso auspicato dai cittadini, certamente più accogliente e gradevole, che esalta la bellezza della natura”.

Per il primo cittadino "finalmente il centro di Pescara sta tornando a splendere attraverso i tanti interventi che abbiamo realizzato (fontana musicale, riqualificazione urban-box, risanamento portici, nuovo orologio con schermo a led e nuovi alberi). Cureremo anche questa ferita causata venti anni fa da chi ha voluto sostituire la pavimentazione colorata di Piccinato con quella scura di oggi. Facciamo sempre cose nuove per rendere la nostra città sempre più bella, abbiamo il coraggio di farle senza temere gli attacchi strumentali di chi non ha mai fatto nulla di buono per Pescara e strilla…".