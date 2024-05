In Abruzzo i campus finali 2024 del Progetto Scherma Futura, specialitÃ  Sciabola e Fioretto

Si svolgeranno in Abruzzo i campus finali 2024 del Progetto Scherma Futura per quanto riguarda le specialità della Sciabola e del Fioretto. Ad ospitarli sarà la città di Sulmona, con la supervisione dello Scherma Club Gymnasium e del suo Presidente Quintino Moca. Il Progetto Scherma Futura rientra nel programma portato avanti da Federazione Italiana Scherma e Sport e Salute Spa ed è volto in primis alla tutela del talento sportivo.

Scherma Futura si prefigge di intraprendere un percorso che stimoli il confronto tra Tecnici, con l'obiettivo di investire nel settore giovanile, dando sostegno ai giovani atleti e svolgendo attività addestrative collegiali sul territorio, con un riguardo particolare per le aree in cui le singole armi necessitano di essere maggiormente valorizzate.

I campus finali, culmine degli appuntamenti portati avanti durante tutto l'anno, si svolgeranno a Sulmona: la Sciabola è prevista dal 29 giugno al 5 luglio, con la supervisione del Tecnico Referente Marco Russo mentre il Fioretto approderà nella città peligna dal 7 al 13 luglio, con Marco Autuori come Tecnico Referente.

Grande soddisfazione nelle parole del Presidente dello Scherma Club Gymnasium, Quintino Moca, che commenta: "Sono stato il tramite per la situazione logistica, per l'ospitalità e le strutture sportive che il Comune di Sulmona ha scelto di mettere gratuitamente a disposizione della Federazione Italiana Scherma: il palazzetto dello sport, la pista di atletica, la piscina coperta e scoperta. Il Comune, inoltre, ha scelto di mettere a disposizione dei servizi navetta per gli spostamenti degli atleti che parteciperanno ai Camp".

Attese a Sulmona, per l'occasione, un centinaio di presenze a settimana tra atleti, famiglie e staff per quella che si prospetta come un'occasione di promozione del territorio a tutto tondo. "Una bella soddisfazione", conclude Quintino Moca, "anche perché potrebbe dare vita ad un appuntamento fisso nel tempo e perché sarà un'occasione di crescita anche per tutti i Tecnici abruzzesi che vorranno fare richiesta per assistere alle attività".