Persico canta De André al Massimo per Ada Manes Foundation for children

Il dottor Antonello Persico canta Fabrizio De André al teatro Massimo di Pescara: l'appuntamento è per sabato 11 maggio alle ore 21 con un concerto di beneficenza per Ada Manes Foundation for children Onlus che gode della grande attenzione ed umanità della Dottoressa Mariagrazia Andriani, la quale appena rientrata dalla Tanzania, potrà condividere con il pubblico i risultati della sua ultima esperienza.

La Ada Manes Foundation for Children ETS nasce nel 2015 a Pescara con il sogno di un mondo in cui tutti i bambini siano trattati ugualmente. Oltre a sostenere la Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Pediatrica di Pescara, obiettivo principale é portare la chirurgia pediatrica sicura ai bambini dei Paesi a basso e medio reddito, dove questa specialità è poco sviluppata. Sono quasi due milioni infatti i bambini che in tutto il mondo non possono ricevere interventi chirurgici perché scarseggiano strutture e competenze adeguate.

Attraverso progetti di Cooperazione internazionale, la Fondazione promuove programmi di formazione e aggiornamento rivolti ai chirurghi, anestesisti e infermieri dei paesi a risorse limitate per potenziarne le competenze nella sfera della chirurgia pediatrica. Il progetto didattico si avvale del "training on the job" al tavolo operatorio, mentre cioè vengono operati i bambini, di lezioni interattive e di scambio di esperienze, per un efficace trasferimento dello specifico "know how". Nelle 26 missioni realizzate tra Haiti, Etiopia, Tanzania e Sudan sono stati operati finora più di 1200 bambini dei 1800 visitati.

Durante la serata, moderata dalla giornalista Alessandra Renzetti, sarà proprio la Dottoressa Andriani ad illustrare le vittorie del lavoro della Fondazione e ad anticipare quelli che saranno i nuovi obiettivi. Al fianco di Antonello Persico, invece, ci saranno il chitarrista Paolo Palma, al flauto traverso Stefano Mammarella, Paola Ciolino alla tastiera, Simone Antonini alla batteria, Zelindo Di Giulio al basso, Giulia Persico coro e ritmica.

Antonello Persico, il "Patch Adams" italiano, ha un passione infinita per la musica di Fabrizio De Andrè, trasformata in strumento di beneficenza. E' quanto è riuscito a fare Antonello Persico, che da chirurgo pediatra dell'ospedale di Pescara, ha dato la sua anima per i piccoli pazienti oltre agli strumenti per la cura e la diagnosi: Persico ha lottato per la vita. Fortunato è stato anche l’incontro con la magia e i giochi di prestigio. Il segreto dei petali di rosa, delle monetine, dei foulard colorati che magicamente appaiono nelle mani di Antonello durante le visite ai piccoli pazienti della chirurgia pediatrica sta tutto nelle cose che il grande dottore amato da famiglie intere ha imparato durante la sua esperienza.