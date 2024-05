“Diluvio”, Vittorio Vertone dalla Biennale di Venezia Arte a Pescara

Sabato 4 maggio dalle ore 16:40, inaugurazione di “Diluvio”, mostra personale di Vittorio Vertone già ospite della 58 Biennale di Venezia Arte 2019, oggi considerato il più grande artista della Basilicata contemporanea. La mostra, che si terrà presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery”, proseguirà fino a domenica 16 giugno. Promossa da Bibliodrammatica aps e AP/ArteProssima progetto #npittic, direzione artistica curatoriale Beniamino Cardines, nell’ambito della 3^ stagione di arti visive contemporanee, col Patrocinio del Comune di Pescara. Un progetto di promozione scoperta e sensibilizzazione sulla nuova pittura italiana.

Da quest’anno il programma si arricchisce di un’attenzione particolare verso la poesia contemporanea con il progetto #Distorsioni – La Poesia dialoga con l’Arte. Verranno ospitati Tania Santurbano, Simona Novacco, Giulia Madonna, Sandra De Felice, Antonella D’Arrezzo, Annarita Pasquinelli, Francesca Di Giuseppe, Patrizia Splendiani, Maria Gabriella Ciaffarini, Patrice Durantini, Stefania Ponziani, Alessio Scancella, Assunta Di Basilico, Mariagrazia Genova. Un dialogo aperto tra poesia e arte, tra poetesse e pittori, da cui scaturisce un momento di confronto e rivelazione, mettendo a nudo la sensibilità di entrambi. Continua la collaborazione con i ragazzi e le ragazze del centro diurno La Casa di Cristina odv-ets che nella mostra faranno una live performance di arte totale, sabato 8 giugno.

Vittorio Vertone, artista: “La mia arte è messaggio culturale e sociale. Con il Rapidismo (movimento di cui è tra i fondatori), sono riuscito a interpretare una tecnica pittorica abbastanza veloce che intercetta l’istinto, le emozioni, la velocità della vita contemporanea. Per dipingere uso la materia, le terre policrome e gli albumi d’uovo, come faceva Leonardo Da Vinci. Colori e colorazioni immediate che arrivano senza mediazioni all’occhio e alle emozioni di chi guarda”.

E Beniamino Cardines, curatore e direttore artistico, aggiunge: “Vittorio Vertone è un grandissimo artista che rappresenta l’arte italiana contemporanea nel mondo. Ci onora della sua presenza a chiusura di questa 3^ stagione di arti visive ricca di suggestioni e caratterizzata dalla pluralità creativa artistica e pittorica. Oggi, l'arte vive ovunque. L'arte oggi torna a liberarsi e a essere libertà. Questo è il tempo in cui ogni artista è un linguaggio o più nella crossmedialità. Ogni artista lo è della sua arte, della sua creatività, della sua ricerca personale. Ogni artista è un individuo e, come tale, procede nella creazione di opere attraverso la propria esperienza, sensibilità, tavolozza o multistrato. L’arte di Vittorio Vertone intercetta la velocità del viaggio esistenziale oggi, i suoi paesaggi sono prima interiori e poi visione”.