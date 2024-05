Giulia Mistichelli e Roberto Ettorre candidati al consiglio comunale con Alleanza Verdi Sinistra-Radici in Comune

Giulia Mistichelli e Roberto Ettorre, figure di spicco dell'associazione culturale e di promozione sociale SO.HA GiovaniCittadiniAttivi, annunciano la loro candidatura al consiglio comunale di Pescara nelle prossime elezioni comunali, rappresentando la lista Alleanza Verdi Sinistra-Radici in Comune. Dopo anni di impegno attivo e di dedizione nei confronti della comunità locale, Giulia e Roberto portano con loro un'esperienza preziosa acquisita durante l'esperienza di Coordinatori SO.HA, dove hanno lavorato instancabilmente per promuovere la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, oltre a dirigere numerosi progetti educativi e culturali per i giovani di Pescara.

Tra le tante attività promosse nel tempo dalla SO.HA ricordiamo le varie edizioni del Festival Culture Giovani, i corsi gratuiti per ragazzi e ragazze, la prima scuola popolare di Pescara per ripetizioni gratuite destinate a famiglie in difficoltà, la Micro Biblioteca Sociale "Andrea Pazienza" e le iniziative per garantire un centro di aggregazione giovanile a Pescara, culminato con l'apertura dello "Spaz" in via del Circuito. Inoltre le manifestazioni per gli Autobus Notturni, per la Biblioteca Provinciale, per il Diritto alla Casa, per l'apertura della Casa dello Studente a Pescara e per l'apertura di un'Agenzia Casa in grado di calmierare gli affitti per giovani e studenti della città.

La loro candidatura promuove la sostenibilità ambientale, l'equità sociale e la partecipazione, valori che hanno sempre sostenuto e sviluppato nelle loro attività associative. La decisione di candidarsi emerge dalla volontà di applicare la stessa passione e il medesimo impegno a un livello più ampio, mirando a influenzare positivamente le politiche comunali per rendere Pescara una città più verde, inclusiva e vivibile.

Giulia Mistichelli, commentando la decisione, afferma: “La nostra esperienza in SO.HA ha rafforzato la nostra convinzione che la politica locale possa essere un motore di cambiamento reale. Siamo pronti a portare la nostra visione, la nostra storia e la nostra energia nel consiglio comunale per costruire un futuro sostenibile per tutti i cittadini di Pescara”. E Roberto Ettorre aggiunge: "Questa candidatura rappresenta un nuovo capitolo del nostro impegno civico. Il nostro compito sarà implementare politiche innovative che possano rispondere efficacemente alle esigenze della nostra comunità, specie delle persone che vivono situazioni di disagio economico e sociale".