Dj set di Samuel a Silvi Marina, il leader dei Subsonica accende l'estate 2024

Lo stabilimento balneare Loasi, che si trova a nord di Silvi Marina nel cuore dell’area marina protetta della Torre del Cerrano, ha annunciato il primo ospite della stagione estiva 2024: si tratta di Samuel, leader dei Subsonica, che domenica 14 luglio farà ballare tutti con un grande dj set in spiaggia.

Per l’occasione verrà organizzato un mega party che durerà tutta la giornata. Insieme a Samuel ci saranno anche i disc jockey di Riviera Dancing. Appuntamento, dunque, assolutamente da non perdere. Per informazioni: info@loasi.srl, 327/0680475, 329/0273343.