Una targa intitolata a Margherita Hack nel parco Sabucchi

Torna anche quest'anno Maggio Scienza, la rassegna di comunicazione scientifica che vede protagonisti gli studenti e le studentesse delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Pescara. L'appuntamento è in programma martedì 14 maggio, a partire dalle ore 9.30, nel Parco Villa Sabucchi, più precisamente nell’area antistante l’antica torre.

L’associazione culturale "Scienza Under 18 Pescara" presieduta da Carla Antonioli, che organizza la manifestazione giunta alla XVII edizione, avrà come sede sempre Villa Sabucchi. I progetti verranno presentati secondo diverse modalità comunicative. Negli appuntamenti in calendario si parlerà di lotta allo spreco e di prevenzione. Come ogni anno sarà presente un gazebo interattivo dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e di alcune associazioni del territorio

La giornata di martedì 14 maggio si aprirà con la scopertura di una targa per l'intitolazione a Margherita Hack dell'area antistante l'antica torre. Anche quest’anno la manifestazione è inserita nel Festival dello sviluppo sostenibile 2024. L'evento sarà presentato in conferenza stampa questa mattina alle ore 11:30.