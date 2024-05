Dal 10 al 21 luglio torna Pescara Jazz tra il porto turistico e il teatro Massimo

La 52esima edizione del Pescara Jazz, con la direzione artistica del M° Angelo Valori e organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, si terrà dal 10 al 21 luglio all’Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara e al Teatro Massimo. Come nella tradizione del festival, il programma propone alcuni tra i migliori musicisti nel panorama mondiale, uniti ad alcune stelle nascenti della jazz internazionale.

“Ancora una volta - dichiara il direttore artistico Angelo Valori - il Pescara Jazz propone alcune delle proposte più interessanti del panorama internazionale, insieme ad alcune promesse ormai universalmente riconosciute nel mondo del jazz. Troviamo alcuni musicisti storici come Terence Blanchard, proposto in una particolarissima formazione con quartetto d’archi, e il mitico gruppo Take 6, vincitore di numerosi Grammy awards, insieme a Terri Lyne Carrington e Hamid Drake. Ma abbiamo anche i migliori musicisti giovani, come Lakecja Benjamin e Amaro Freitas, nuove proposte per il nostro festival, che affascineranno con le loro sonorità il pubblico. A queste proposte internazionali si uniscono alcuni tra i migliori musicisti italiani, che presentano la maturità internazionale del jazz italiano. Un festival caleidoscopico e tutto da scoprire con le sue molteplici proposte.”

“Ringrazio il consiglio di amministrazione - dichiara il presidente dell’Ente Valter Meale - con il quale abbiamo dato tutto il nostro supporto per organizzare al meglio questa 52esima edizione del prestigioso Pescara Jazz, fiore all’occhiello della programmazione culturale della nostra città. Non è stato facile, dopo la impossibilità di utilizzare il Teatro D’Annunzio, trovare una soluzione idonea ad ospitare concerti importanti come quelli che caratterizzano la programmazione del festival, ma ci siamo riusciti anche grazie alla disponibilità del Marina di Pescara e del Teatro Massimo. Un’edizione che ancora una volta porta alta cultura nella nostra città, insieme ad un importante indotto turistico.”

Ad aprire il Festival, mercoledì 10 luglio, all’Arena del Porto Turistico, un doppio concerto: Bokantè, gruppo di Micheal League, leader degli Snarky Puppy, condiviso con i due compagni di band Chris McQueen e Bob Lanzetti e Malika Tirolien, otto musicisti da quattro diversi continenti; a seguire Ada Montellanico Quintetto, ospite Giovanni Falzone, che presenta il suo nuovo progetto “Canto Proibito”. Giovedì 11 luglio, Arena del Porto Turistico, il quartetto del chitarrista abruzzese Franco Finucci con ospite Rosario Giuliani al sax. A seguire il Fusion Project del chitarrista Fabio Mariani. Venerdì 12 luglio, Nausica, dialogo tra due musicisti affini come Simona Severini e Jacopo Ferrazza, a seguire, il gruppo cubano, The Real Project Cuba. Sabato 13 luglio, Arena del Porto Turistico- Marina di Pescara, Marcello Di Leonardo presenta il suo primo progetto discografico da leader, “The Magic Box”, con ospite una leggenda del jazz, il sassofonista Rick Margitza. A seguire, Khalab che torna sul palco in formazione live band, per presentare in formula intima e diretta il suo ultimo album “Layers”. Lunedì 15 luglio, al Teatro Massimo, una produzione originale di Pescara Jazz, i Take 6, straordinario gruppo vocale che ha rivoluzionato il modo di cantare a cappella, incontrano la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Martedì 16 luglio, Arena del Porto Turistico, Hamid Drake “Turiya: Honoring Alice Coltrane”. Hamid Drake, batterista jazz di matrice afroamericana con un progetto dedicato a uno dei simboli delle musiche senza confini: Alice Coltrane.

Mercoledì 17 luglio, Arena del Porto Turistico, Chiara Civello band, a seguire, il batterista Amedeo Ariano presenta il suo nuovo disco “ Afrodance” con una band formata da alcuni dei più interessanti musicisti italiani. Giovedi 18 luglio, al Teatro Massimo, un doppio concerto da non perdere, Mark Lettieri, uno dei più acclamati chitarristi della nuova generazione e membro degli Snarky Puppy e a seguire, Terence Blanchard E-Collective & Atom String Quartet. Un artista da Grammy e da Oscar! Terence Blanchard è uno dei trombettisti più in vista e acclamati del jazz di oggi, anche nelle vesti di compositore di colonne sonore: le sue musiche per il film di Spike Lee, Blackkklansman, sono state insignite di un Grammy e di una nomination al più prestigioso premio cinematografico. Venerdì 19 luglio, Arena del Porto Turistico, Matteo Mancuso, una delle stelle più luminose del nuovo panorama chitarristico e a seguire, la batterista americana Terri Lyne Carrington. Sabato 20 luglio, Arena del Porto Turistico, il pianista brasiliano Amaro Freitas, astro nascente del jazz carioca e internazionale e a seguire, Flavio Boltro e Simone Sala Double Drums Sextet, un sestetto con la particolare formazione con doppia batteria. A chiudere l’edizione 2024 di Pescara Jazz, Arena del Porto Turistico, Lakecia Benjamin, tre nomination ai Grammy Awards, una delle nuove stelle internazionali del jazz, con sonorità tradizionali e una miscela di hip hop, soul, R&B, funk. Ad accompagnarla Oscar Perez al piano, Elias Bailey al contrabbasso, E.J. Strickland alla batteria.

Biglietterie e info point: Lungomare C. Colombo n. 122 Botteghino: dalle 17 alle 20 (esclusa la domenica) e la sera dei concerti fino alle ore 22. Circuito di biglietteria: CiaoTickets; www.ciaotickets.com. Per informazioni: 342.9549562.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

BOKANTÈ

Malika Tirolien, voce

Michael League, chitarra

Chris McQueen, chitarra

Bob Lanzetti, chitarra

Jamey Haddad, percussioni

Roosevelt Collier, pedal e lap steel

Keita Ogawa, percussioni;

Weedie Braimah percussioni

ADA MONTELLANICO QUINTETTO

feat. GIOVANNI FALZONE “CANTO PROIBITO”

Ada Montellanico, voce

Giovanni Falzone, tromba

Filippo Vignato, trombone

Gabriele Evangelista, contrabbasso

Ermanno Baron, batteria

Giovedì 11 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

FRANCO FINUCCI SPECIAL QUARTET

feat. ROSARIO GIULIANI

Franco Finucci, chitarra

Rosario Giuliani, sax contralto

Marco Di Battista, pianoforte

Luca Bulgarelli, contrabbasso

Sasha Mashin, batteria

FABIO MARIANI FUSION PROJECT

Fabio Mariani, chitarra

Toni Fidanza, pianoforte

Maurizio Rolli, basso elettrico

Luca Di Muzio batteria

Giovedì 12 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

SIMONA SEVERINI /JACOPO FERRAZZA

“NAUSICA"

Simona Severini, voce e chitarra

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

THE REAL PROJECT CUBA

Ruly Herrera, batteria

Jorge Luis “Yoyi” Lagarza, piano

Julio César González, basso

Rasiel Aldama, tromba

Sabato 13 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

MARCELLO DI LEONARDO “THE MAGIC BOX” feat. RICK MARGITZA

Marcello Di Leonardo, batteria

Rick Margitza, sax

Julian Oliver Mazzariello, piano

Dario Rosciglione, contrabbasso

KHALAB LIVE BAND “LAYERS"

Khalab, elettronica

David Paulis, basso elettrico

Enrico Truzzi, batteria

Pietro Santangelo, sax tenore e soprano

Giuseppe Giroffi; sax baritono

Lunedì 15 luglio 2024

Teatro Massimo

TAKE 6

MEDIT ORCHESTRA conducted by ANGELO VALORI

Alvin Chea, Joey Kibble, Mark Kibble, Claude McKnight, David Thomas, Khristian Dentley

Martedì 16 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

HAMID DRAKE TURIYA – HONORING ALICE COLTRANE

Ndoho Ange, danza, spoken words.

Sheila Maurice Grey, tromba e voce

Jan Bang, electronics

Jamie Saft, piano, tastiere, Fender

Pasquale Mirra, vibrafono, percussioni

Brad Jones, contrabbasso

Hamid Drake, batteria, percussioni, voce

Mercoledì 17 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

CHIARA CIVELLO “DIECI ANNI DI “CANZONI”

Chiara Civello, voce, piano e chitarra

Domenico Sanna, pianoforte

Ameen Salem, contrabbasso

Stefano Costanzo, batteria

AMEDEO ARIANO “AFRODANCE”

Amedeo Ariano, batteria

Dario Deidda, basso

Alfonso Deidda, sax, flauto, pianoforte

Sandro Deidda, sax tenore, flauto

Pierpaolo Bisogno, vibrafono

Juliano Oliver Mazzariello, pianoforte

Giovedì 18 luglio 2024

Teatro Massimo

MARK LETTIERI GROUP

Mark Lettieri, guitar

Wes Stephenson, bass

Daniel Porter, keys

Jason "JT" Thomas, drums

TERENCE BLANCHARD E-COLLECTIVE & ATOM STRINGS QUARTET

Terence Blanchard, tromba, synths

Charles Altura, chitarra

Taylor Eigsti, piano, tastiere, synths

David Ginyard, Jr., basso

Oscar Seaton, batteria

David Balakrishnan, violino

Gabriel Terracciano, violino

Benjamin von Gutzeit, viola

Naseem Alatrash, violoncello

Venerdì 19 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

MATTEO MANCUSO TRIO

Matteo Mancuso, chitarre

Riccardo Oliva, basso/tastiere

Gianluca Pellerito, batteria

TERRI LYNE CARRINGTON’S NEW STANDARDS

Terri Lyne Carrington, drums/bandleader

Anke Helfrich, piano

Mats Sandalh, bass

Milena Casado, trumpet

Christiana Hunte, dancer

Sabato 20 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

AMARO FREITAS

Amaro Freitas, piano

FLAVIO BOLTRO e SIMONE SALA DOUBLE DRUMS SEXTET

Simone Sala, piano

Flavio Boltro, tromba

Alex Battini de Barreiro, batteria

Oreste Sbarra, batteria

Maurizio Rolli, basso

Alessandro Florio, chitarra

Domenica 21 luglio 2024

Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara

LAKECIA BENJAMIN

Lakecia Benjamin, alto sax

EJ Strickland, batteria

Elias Bailey, basso

Oscar Perez, piano