Vittorio Sgarbi arriva a Spoltore per le elezioni europee

A Spoltore, ospite della Società Operaia e di Mutuo Soccorso, sabato 1° giugno arrivera' l'onorevole Vittorio Sgarbi, candidato alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno nelle file di Fratelli d’Italia.

Il critico d’arte, ex sottosegretario alla Cultura ed esponente politico di lungo corso, sarà alle ore 19:30 nel teatro di piazza D’Albenzio, e dovrebbe giungere sul posto con l’ormai celebre Capramobile, il mezzo brandizzato con i loghi grafici dell'animale che Sgarbi ormai usa da anni come epiteto nei suoi ‘duelli’ in pubblico.