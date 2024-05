Alla Steakeria la data zero dei Radio Radianti, nuova tribute band di Ligabue

Alla Steakeria, locale live di Pescara che si trova in via Nazionale Adriatica Nord 328, si terrà la data zero dei Radio Radianti, una nuova tribute band di Luciano Ligabue che propone tutti i brani più famosi del rocker di Correggio, con un occhio di riguardo alla produzione dei primi anni.

Appuntamento venerdì 31 maggio a partire dalle ore 22. I Radio Radianti sono formati da Carlo ‘Acciaio’ Di Pasquale alla voce, Patrizio ‘il prof’ Leporati al basso, Alfonso Di Giovanni e Andrea Faieta alle chitarre, Massimo Giuliano alle tastiere e Pablus Pablus alla batteria. Una serata assolutamente da non perdere per gli amanti del ‘Liga’.