All'alberghiero le premiazioni de 'I Campioni dello sport incontrano i Campioni della Scuola'

“Sono 485 gli attestati di frequenza consegnati per la partecipazione attiva ai corsi curriculari ed extracurriculari organizzati con i fondi del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza – PNRR – dall’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, ai nostri studenti che oggi hanno visto premiare la propria passione, l’interesse dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico. Un riconoscimento premiale nei confronti dei campioni dell’enogastronomia che ha fatto il paio con la premiazione dei due campioni mondiali ed europei di Sanda del Centro Wushu KungFu-Sanda- Taiji quan-mma che hanno portato nel mondo il nome di Pescara e del nostro Abruzzo, un ulteriore esempio per i nostri ragazzi”.

Lo ha detto la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro aprendo oggi la cerimonia di premiazione degli studenti dei corsi di Mixology, Caffetteria, Arte Bianca e Hospitality e dei due campioni mondiali ed europei di Sanda Michele Balducci e Manuel Di Carlo. “Oggi – ha spiegato la dirigente Di Pietro – abbiamo consegnato gli attestati agli studenti che hanno partecipato ai 3 corsi professionalizzanti di specializzazione e potenziamento: Mixology, Bartendering e Caffetteria, rivolti agli studenti indirizzo Sala e Vendita; Arte Bianca - Bakery Chef e Dolcezze, per studenti dell'indirizzo Enogastronomia e Hospitality - ​ Guide e Turismo Sostenibile per gli studenti indirizzo Turistico”.

Gli studenti premiati sono i seguenti: corso co-curriculare in Tecnico Esperto Mixology e Caffetteria, docenti Leandro Fedele dell’Universal Caffè e Sara Dell’Elce di ABI Professional, 25 attestati delle classi quarte indirizzo Sala e Vendita a Fabrizio Calandra, Iannone Cambuzano Espinoza, Francesco Rocco Caratelli, Brunella Chiappini, Sara Cipollone, Michele Di Bari, Simone Florindi, Francesca Pozzo, Matteo Rapposelli, Nicolas Simone, Chiara Bernardone, Gloria Bertolin, Andrea Bità, Lorenza Bozzella, Ettore Camplone, Aurora Carella, Valeria De Petra, Noemi Petrocco, Monica Spinelli, Francesco Rocco Benedetti, Domenico Buttone, Nikola Cholch, Anastasia D’Ambrosio, Daria Lenuta Sandar e Noemi Tartaglia.

Corso co-curriculare in Tecnico Esperto in Arte Bianca, docenti Quintino Marcella Professore di Enogastronomia, Giovanna De Vincentis – Lady Chef, 14 attestati conseguiti alle classi quarte, indirizzo Enogastronomia, a Manila Di Giacomo, Marco Perinetti, Claudia Buttafascia, Antonio Greco, Virginia Di Marco, Stefano Bucci, Ludovica D’Urbano, Giulia Ana Rusu, David Serfilippi, Grethel Di Cecco, Alessandra Mieli, Luciana Serpone, Matteo La Croce, Andrea Perrotti . Corso Co-Curriculare in Tecnico esperto in Hospitality, docenti Maria Domenica Fracassi e Alessandro Ricci, 12 attestati conseguiti, alle classi del triennio di accoglienza turistica, a Carola Elena De Iuliis, Fabrizia Martella, Taslima Ahmed, Angelo Caldarelli, Beatrice Di Domenica, Yarina Kryvan, Ariel Marino, Jessica Ricci, Andrè Ruggiero, Giorgia De Nardis, Camilla Di Rosso e Ludovica Valiante.