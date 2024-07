Notte dei Serpenti, ci siamo: programma, dichiarazioni e modifiche alla viabilità

“La Notte dei Serpenti suscita una forte emozione, perché restituendo brillantezza e modernità ai nostri canti popolari ci riporta al ricordo dei tanti abruzzesi all’estero che chissà quante volte hanno cercato di mantenere vivo il legame con la propria terra d’origine canticchiando le note delle nostre radici. E poi, è evidente, la manifestazione rappresenta un’operazione di marketing territoriale straordinaria che aiuterà tanti giovani a trovare lavoro in Abruzzo che è ormai una terra di eventi di respiro internazionale, dunque sabato 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara vivremo un momento di grande importanza e orgoglio come Regione Abruzzo che ha fortemente voluto l’iniziativa del Maestro Melozzi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel corso della conferenza stampa indetta per presentare la seconda edizione de La Notte dei Serpenti.

“L’idea della manifestazione grandiosa è nata due anni fa, quando costrinsi il presidente Marsilio a venire ad assistere a un concerto organizzato nell’ambito del Festival Dannunziano – ha ricordato Sospiri – un concerto ideato e prodotto dal Maestro Melozzi. Marsilio, uomo coraggioso e intelligente, finito il concerto, esprimendo il proprio apprezzamento per l’evento, mi disse che comunque avevamo bisogno di rivitalizzare la nostra musica popolare tradizionale trasformandola in una vetrina per tutta la regione e da lì è nato l’investimento sul Maestro Melozzi e la prima Notte dei Serpenti. E mi emoziono quando parlo dell’iniziativa perché io ho avuto un padre emigrante per lavoro, che ha vissuto per 10 anni in Australia, come tanti altri abruzzesi costretti a lasciare la propria terra nel difficile dopoguerra, e penso a quanta soddisfazione oggi mio padre avrebbe avuto nel vedere il suo Abruzzo operoso diventare una vetrina nazionale, con un evento che verrà trasmesso in prima serata sulla Rai. Questo dimostra che le buone idee possono sempre affermarsi se ci sono ottime persone a realizzarle”.

Questa la line-up: Al Bano, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Filippo Graziani, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi. Conduce la serata Andrea Delogu. Il pubblico potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti a cura del Maestro Enrico Melozzi, che non andranno ad intaccare l’autenticità dei testi originali in dialetto, mantenendo intatta la loro poetica e la loro capacità di coinvolgere gli ascoltatori che potranno interpretarli liberamente.

Per quanto riguarda la viabilità, fino alle ore 24 di martedì 23 luglio, e comunque fino a cessate esigenze ovvero fine al termine delle operazioni di smontaggio degli allestimenti, ci saranno queste modifiche:

- tratto di marciapiede lato mare della Riviera Nord in corrispondenza dello “Stadio del Mare”, autorizzati il transito e la sosta dei mezzi a supporto della manifestazione, preposti al trasporto, scarico e successivo ricarico delle attrezzature necessarie per la buona riuscita dell’evento; dall'emissione della presente ordinanza fino alle ore 24 di sabato 20 luglio 2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate alle manifestazioni di cui trattasi:

- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su n.35 stalli (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione), all'interno dell'area a pagamento gestita dalla Società Pescara Multiservice srl posta sul lato nord della Piazza I Maggio; nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 24 di sabato 20 luglio 2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate alle manifestazioni di cui trattasi:

- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione), sull'intera area a pagamento gestita dalla Società Pescara Multiservice srl posta sul lato nord della Piazza I Maggio; nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 24 di sabato 20 luglio 2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate alle manifestazioni di cui trattasi:

- istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati con rimozione forzata, sui tratti stradali di seguito riportati: Tratto di Via Lungomare Matteotti compreso tra Via G. Galilei e Piazza I Maggio; Tratto di Via della Riviera compreso tra Via Mazzini e Piazza I Maggio; Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via G. Carducci - Viale R. Elena e Via Gramsci - Piazza I Maggio;  Piazza I Maggio. nel periodo compreso tra le ore 16:00 e le ore 24:00 di sabato 20 luglio 2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate alle manifestazioni di cui trattasi:

- istituzione del divieto di transito (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso), sui tratti stradali di seguito riportati: Tratto di Via Lungomare Matteotti compreso tra Via G. Galilei e Piazza I Maggio; Tratto di Via della Riviera compreso tra Via Mazzini e Piazza I Maggio; Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via G. Carducci-Viale R. Elena e Via Gramsci-Piazza I Maggio; Piazza I Maggio

- modifica della calendarizzazione della ZTL 3 ambientale mediante la disattivazione temporanea del Varco 1, posto in Viale Regina Margherita angolo Via Leopoldo Muzii, e Varco 2 posto in Via E. De Amicis angolo Viale Regina Margherita, limitatamente alla giornata di sabato 20 luglio 2024. Il tutto attraverso la modifica della dicitura del Pannello a Messaggio Variabile (P.M.V.) posizionato nel varco di cui trattasi, mediante l’iscrizione “ZTL 3 Non Attiva”.