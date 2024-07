Le Naiadi: Marsilio in sopralluogo per verificare i lavori

Sopralluogo di Marco Marsilio ieri alle Naiadi. Il governatore dell'Abruzzo ha incontrato i responsabili della gestione dell'impianto, con i quali ha discusso delle iniziative future volte a valorizzare ulteriormente la struttura e a promuovere lo sport a livello regionale.

Inoltre, come riferisce una nota della Regione, è stata l'occasione per raccogliere suggerimenti e feedback utili per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Presenti anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Presidente di Fira - Finanziaria Regionale Abruzzese, Giacomo D'Ignazio.