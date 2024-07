Doppio appuntamento con Rino & friends: a Pescara e Piccianello

Doppio appuntamento con Rino & friends: stasera 26 luglio a Pescara, domenica 28 luglio a Piccianello. Due eventi assolutamente da non perdere. Con i live dei Rino & friends sarà possibile ascoltare i migliori successi di Rino Gaetano e dei più grandi cantautori italiani.

Il concerto di questa sera si terrà a Baja Papaya a partire dalle ore 20 e il gruppo si esibirà in formazione quartetto: Giovanni Oddo, voce e chitarra, Luca Sacco, chitarra elettrica, Fabrizio Lauriente, tastiere e voce, Vincenzo Sacco, batteria.

Domenica, invece, Rino & friends suoneranno in trio a Piccianello per la Sagra delle Pizzonte. In quel caso la line up sarà composta da Giovanni Oddo, voce e chitarra, Luca Sacco, chitarra elettrica, Fabrizio Lauriente, tastiere e voce. Apertura stand ore 20.