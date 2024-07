Eccezionale intervento di ginecologia all'ospedale Santo Spirito

Per la prima volta, senza anestesia generale e spinale, senza alcuna cicatrice addominale e vaginale sono stati asportati in sedazione 2 voluminosi uteri luminosi affetti da Fibromi. Gli interventi sono stati effettuati il 24 luglio nell’ospedale civile Santo Spirito di Pescara dall’Equipe Ginecologica del dr. Maurizio Rosati (foto) coadiuvato dalle dr.sse Silvia Bramante e Silvia Lupi, in collaborazione con l’Anestesista Dr. Andrea Marrone.

Grazie a questa tecnica innovativa di “Isterectomia Subtotale a singolo accesso ombelicale in sedazione” le pazienti non hanno accusato alcun dolore o nausea post operatoria e sono state dichiarate dimissibili l’indomani mattina. L’eccezionalità dei due interventi conferma l’altissimo livello di questa Equipe Ginecologica-Anestesiologica che già in passato ha effettuato in sedazione l’asportazione di Miomi in Chirurgia Robotica a singolo accesso ombelicale.

Recentemente inoltre i dottori Rosati, Bramante e Di Michele hanno trasmesso in diretta negli Stati Uniti un intervento in Sedazione cosciente di Laparoscopia Laser per Endometriosi, che ha riscosso grande successo oltreoceano.