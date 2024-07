Emergenza siccità, Masci: "Ci aspettano mesi difficili"

Il sindaco Masci ha condiviso sui suoi canali social un video che mostra la sorgente della “Vitella d’Oro” di Farindola, che ha sempre fornito acqua in abbondanza a Pescara, oggi quasi completamente prosciugata a causa della grave siccità che ha colpito la nostra regione. “Non c’è acqua alla fonte: questo è un fatto oggettivo”, scrive il primo cittadino. “Purtroppo siamo solo all’inizio di questa emergenza, ci aspettano mesi difficili”.

Per Masci “non serve a nulla strillare e fare polemiche, la verità è che di acqua ce n’è sempre meno, e quella che c’è, da una parte non dobbiamo disperderla (e per quello ci sta lavorando l’Aca), dall’altra dobbiamo usarla con parsimonia e intelligenza (e quello dipende da noi tutti). È fondamentale installare in ogni casa serbatoio e autoclave: l’inverno è lontano e non ci sono piogge previste nelle prossime settimane. Facciamo tutti la nostra parte per affrontare questa crisi”, conclude il sindaco.