Musica a Moscufo con "Daniele Si Nasce" e le canzoni senza tempo di Renato Zero

Per la rassegna estiva "I Colori del Borgo", promossa dalla Cultour Moscufo del presidente Mimmo, si prosegue il 3 agosto alle ore 21.30 in piazza Garibaldi a Moscufo con la serata musicale e il concerto di “Daniele Si Nasce”, vincitore della trasmissione televisiva di Raiuno “Tale e quale show 2022”: l'interprete di Renato Zero eseguirà con maestria le canzoni più belle del grande artista.

Daniele Si Nasce è un vero e proprio “esegeta” di Renato Zero, di cui esegue il repertorio con grande talento e rispetto della figura del cantautore italiano e nel suo caso l’effetto di verosimiglianza è talmente forte che si ha l’impressione di trovarsi di fronte al vero Zero sia per la voce che per il look, frutto del lavoro di anni di preparazione e di studio del personaggio.

La sua è vera e propria arte dell’interpretazione che è stata approvata anche da “Zenzero”, il fan club ufficiale di Renato Zero da cui ha ricevuto una targa di riconoscimento. Sulla scena Daniele diventa Renato, empatico e cordiale con il pubblico; Daniele riesce ad arricchire il concerto anche con elementi personali, risultando alla fine un vero alter ego di Renato più che un semplice imitatore, inventando e improvvisando sul momento continue sorprese, battute, soluzioni artistiche e musicali che finiscono per rendere ogni suo spettacolo diverso dall’altro.

"In occasione della prima serata abbiamo fatto ridere il pubblico con la comicità di Uccio De Santis - spiega il presidente Mimmo Ferri - per il prossimo appuntamento puntiamo a fare emozionare con le canzoni di Renato Zero e la maestria del suo imitatore Daniele Si Nasce, ed è grazie a lui che anche i giovanissimi conoscono il cantante; l'importante per me e la mia associazione è lasciare il segno: per ogni serata ci auguriamo volti distesi e tanti sorrisi".

La serata di domenica 11 agosto sarà dedicata agli artisti circensi con “Magie del borgo”: la piazza sarà animata da acrobati, giocolieri ed equilibristi, gag comiche grazie alla compagnia “Degli Spaccapiazza” di Damiano Production, per incantare e divertire grandi e piccoli.

La rassegna si concluderà il 31 agosto con due momenti: il primo con il concerto dei Jolly Blu cover degli 883, e il secondo con il Dj Giulio Bene che trasformerà la piazza in una grande sala da ballo sotto le stelle fino a tarda notte. La rassegna gode del Patrocinio del Comune di Moscufo e della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo. Le serate sono tutte gratuite e saranno presenti stand gastronomici.