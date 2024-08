Pescara capitale dello sport, Martelli annuncia tutti gli eventi in arrivo

Sono tanti gli eventi sportivi che attendono Pescara nei prossimi mesi, e il Comune sta lavorando da tempo per la loro riuscita e per accogliere in città migliaia e migliaia di atleti. Il calendario è stato illustrato dall'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli nel corso dei lavori della commissione Sport, presieduta da Fabrizio Rapposelli (Forza Italia) che ha "inaugurato" così le sedute della commissione per questa consiliatura. Rapposelli ha chiesto all'assessore un report degli appuntamenti sportivi che si svolgeranno in città, come ha spiegato lui stesso sottolineando la "rilevanza del calendario degli eventi", e ha annunciato che c'è la disponibilità a raccogliere "proposte e suggerimenti" che arrivano dai consiglieri.

Martelli ha sottolineato che "alle spalle abbiamo due date di rilievo, e cioè la rievocazione del Circuito di Pescara-Coppa Acerbo, in occasione del centenario, e la partenza della tappa del Giro d'Italia Women Pescara-L'Aquila. Il 3 e 4 agosto, ha proseguito, saremo con il Circolo Canottieri per le celebrazioni del centenario, proprio nel momento in cui è in corso il progetto di recupero e restauro che sta portando avanti la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Tante le date da segnare con il rosso sul calendario per il mese di settembre. Anzi la prima data è quella del 31 agosto-1 settembre, con la Regata dei gonfaloni, 29esima edizione. Il 15 settembre torna il Trofeo Matteotti, 76esima edizione, la classica pescarese che si svolgerà poco prima dei mondiali di ciclismo. Un appuntamento per gli appassionati delle due ruote che arriva dopo il Giro d'Abruzzo e il Giro d'Italia donne".

E non finisce qui: "Il 20 e 21 settembre avremo il World skate games Italia 2024, un evento che raggruppa i campionati mondiali di tutte le discipline rotellistiche, con numeri incredibili e Pescara sarà una delle location italiane, accogliendo le gare tra lo Stadio del mare e il lungomare nord e sud. Poi, ancora, assisteremo alla Maratona dannunziana, il 28 e 29 settembre, che vedrà la partecipazione di 1.500 persone da tutta Italia, e dal 28 settembre al 2 ottobre, al Circolo tennis, ci sarà il Campionato internazionale under 18 di tennis. Una programmazione partita nel 2023, trattandosi di eventi di carattere nazionale e internazionale, e ora stiamo già lavorando anche per il 2025, per ospitare grandi eventi dello stesso livello". Martelli ha concluso annunciando di essere "pronta ad ascoltare i consiglieri e a confrontarmi con maggioranza e minoranza su tutto ciò che riguarda lo sport, e ringrazio Rapposelli per avermi convocata". A breve si concluderà "Lo sport non va in vacanza" e prima del 9 agosto “saluteremo i mille bambini protagonisti della 22esima edizione”.