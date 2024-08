Kiss This ad Hai Bin in tre atti: “Alive”, “Unplugged” e “Kiss Symphony”

Torna l’appuntamento dell’estate pescarese con l’Hai Bin Rock Festival. Il 30 agosto il più infuocato festival della riviera, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, ospiterà l’evento clou della stagione: un tributo ai leggendari Kiss con la band Kiss This. L’ingresso è gratuito. Dopo il travolgente successo dello scorso anno, i Kiss This sono pronti a stupire nuovamente il pubblico con uno show completamente rinnovato.

Il concerto sarà strutturato in tre atti e includerà una nuova sezione sinfonica, ispirata al celebre live sinfonico dei Kiss del 2003. Questo spettacolo epico condurrà il pubblico in un viaggio attraverso i grandi classici elettrici, brani acustici e le hit più celebri dei Kiss in una straordinaria veste rock sinfonica, coprendo l’intera carriera della band newyorkese.

Non sarà solo la musica a fare da protagonista: i Kiss This offriranno effetti scenici completamente rinnovati, promettendo una “Kiss Experience” definitiva per ogni spettatore. Gli effetti speciali e la scenografia spettacolare trasformeranno la serata in un evento indimenticabile. Attivi dal 1980 a Pescara, i Kiss This per lo show esplosivo del 30 agosto saranno composti dai fratelli e fondatori Fabrizio e Federico Giannini, Philip DeVille e Bob J. Riot dei Twisted, la mente dietro l’Hai Bin Rock Festival Christian Di Cintio, la talentuosa cantante Cristina Di Gregorio e il polistrumentista Emanuele Cozzi, che si occuperà degli arrangiamenti sinfonici.

La collaborazione di questi musicisti garantirà un'esperienza musicale di altissimo livello, capace di rendere omaggio ai Kiss in maniera autentica e spettacolare. Il 30 agosto sarà l’occasione di vivere uno spettacolo unico e celebrare l’immortalità della musica dei Kiss con i Kiss This all’Hai Bin Rock Festival. Un evento che promette di essere il punto culminante dell’estate pescarese, regalando emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati di musica rock.

Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin, presenta la serata: “L’ottava edizione dell’Hai Bin Rock Festival si chiude con il botto! Una serata che si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti del rock e di una delle band più iconiche della storia, i Kiss. Una delle più longeve tribute italiane, gli abruzzesi Kiss This, proporrà un concerto decisamente particolare che non mancherà di regalare emozioni ai tanti fan del gruppo americano: la magia del rock sinfonico incontrerà l’unplugged di alcune delle canzoni più particolari della loro lunga carriera e poi, ovviamente, non mancheranno le hit più conosciute. Vi aspettiamo in tanti per chiudere il festival che anche quest’anno ci ha regalato grandi soddisfazioni”.