L'Abbazia di San Bartolomeo a Carpineto ospita la presentazione di "Tracce di vita"

In un luogo suggestivo e spirituale verrà presentato il libro di Maria Di Concio dal titolo "Tracce di vita" per Carabba edizioni: l'appuntamento è per sabato 17 agosto alle ore 18 nell'Abbazia di San Bartolomeo a Carpineto della Nora. Ingresso libero.

L'autrice dialogherà con la giornalista pescarese Alessandra Renzetti; sarà presente anche lo scrittore di Pretoro Fabrizio Fanciulli, noto per le ricerche condotte sul brigantaggio nel Parco della Maiella e per aver dato forma ai ricordi dell'ultimo dei fusari d'Abruzzo il "Geppetto" Mastro Tonino, ossia Antonio Palmerio, scomparso appena 3 anni fa. Sarà presente inoltre la Counselor filosofica e scrittrice Cristina Bonabitacola.

Il romanzo narra la storia di una famiglia abruzzese che emigra in Germania con una valigia piena di entusiasmo e tanti sogni da realizzare. Purtroppo dopo un po' di anni quei sogni si infrangono e la famiglia è costretta a fare ritorno in Italia in un paesino ma ben presto questa decisione si rivela affrettata. A soffrirne di più è la piccola Maria che sarà costretta ad abbandonare tutti i suoi sogni e a crescere troppo in fretta tra responsabilità e doveri nei confronti della propria famiglia.

La sua sensibilità la porterà a non realizzare la propria vita né i progetti sognati. Ma alla fine si fiderà di se stessa perché "la vita è di ognuno di noi, e solo noi possiamo decidere se farci del male o fare il nostro bene, realizzarci o piangerci addosso. Possiamo decidere se lottare, provare e maturare". L'evento è gratuito e possibile grazie al Comune di Carpineto della Nora.