Borgo in Fiore 2024 a Loreto Aprutino, premiati i nuovi vincitori

Loreto Aprutino, il pittoresco borgo abruzzese, ha nuovamente ospitato l'attesissimo evento "Borgo in Fiore", un concorso alla sua sesta edizione che ogni anno trasforma il paese in un'esplosione di colori e profumi. La premiazione è avvenuta nello splendido scenario del Giardino dei Ligustri all'interno del Parco Paesaggistico Lauretum, durante l'evento di ‘Sagra & Profano’, con partecipazione del sindaco Renato Mariotti e della cittadinanza. Tante le novità quest'anno, come la divisione del concorso in cinque categorie.

Divisione proposta dalla consigliera comunale Geraldine Ferri, che spiega: "Un'idea lungimirante e inclusiva per permettere a tutti, dai possessori di piccoli balconi, ai fortunati proprietari di ampi giardini, di mettersi alla prova e di contribuire alla bellezza del proprio paese!". Sono stati cinque infatti i vincitori 2024: Marisa Compagnoni, Miranda Di Paolo, Annamaria Franchi, B&B Dimora Amina e Tiziana Colantonio. A decretare la vittoria una giuria tecnica e competente composta dal curatore di giardini Alberto Colazilli, la fotografa Caterina Di Clemente e i due nuovi giudici: Alessia Brignardello, botanico paesaggista, e Marco Blasiotti, giovane olivicoltore.

I giudici hanno dato spunti e consigli importanti ai partecipanti. "La valorizzazione del verde cittadino nel borgo e nel territorio di Loreto Aprutino rappresentano un investimento importante per il recupero del paesaggio e per migliorare l'offerta turistica. Il verde e i giardini sono un simbolo di qualità della vita e di buona gestione. Accanto alla pregevole opera di riqualificazione e restauro di angoli abbandonati del centro storico è fondamentale anche operare sulla scelta di materiali ecosostenibili eliminando la plastica, realizzando quindi giardini e terrazzi che siano in linea con le strategie di lotta e mitigazione dei cambiamenti climatici, per il risparmio idrico e per l'incremento della biodiversità", spiega Colazilli.

Altra novità interessante è stato il coinvolgimento sempre più diretto dei giovani del paese che hanno girato video informativi di cucina, di cosmetica e laboratori floreali per la pagina Facebook del concorso. "Bisogna avvicinare sempre più le nuove generazioni alla salvaguardia dell'ambiente e del verde!", conclude la Ferri. Un'edizione memorabile dove Loreto Aprutino ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo dove la passione per il verde e l'amore per il proprio paese trovano la loro massima espressione.