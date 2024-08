Riqualificato l’ex bocciodromo di Zanni

La struttura è praticamente pronta. Mancano solo gli ultimissimi dettagli per completare il nuovo palazzetto dello sport di Zanni, in via Carlo Aberto dalla Chiesa, un intervento del Comune di Pescara finanziato con fondi Pnrr e finalizzato alla riqualificazione dell'ex bocciodromo. “Metteremo presto a disposizione questo impianto dei nostri giovani, degli atleti”, ha detto il sindaco Carlo Masci durante un sopralluogo con il consigliere comunale Massimo Pastore.

“Sono davvero contento perché si tratta di un altro progetto che è stato completato con fondi Pnrr: soldi ben utilizzati tanto più che i fruitori saranno i ragazzi e anche i bambini che frequentano la scuola qui accanto. Su Zanni”, ha sottolineato il sindaco, “abbiamo puntato molto con una serie di progetti e questo è uno di quelli di maggior rilievo. Qui si potrà giocare a pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e ci sono anche due campi da bocce esterni, all'aperto”.

“Questo era un bocciodromo”, ha ricordato il primo cittadino passando in rassegna le aree interne (con gli spogliatoi) e quelle esterne, “ma attraverso la riconversione che abbiamo promosso oggi abbiamo un impianto polivalente, anche per la ginnastica, aperto alle persone con disabilità motoria. In linea con molti altri interventi che abbiamo portato avanti in città, ad esempio nelle scuole, questo palazzetto sarà a consumo zero, essendo dotato di un impianto fotovoltaico. Un progetto da circa 650 mila pensato per tutti coloro che fanno sport ma anche per accogliere attività ludiche e didattiche in una zona di Pescara che vogliamo riqualificare sempre più per aprirla alla città”.