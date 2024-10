Rino & friends in concerto a Loreto Aprutino per il Rocktoberfest

Stasera, 14 ottobre, Rino & friends si esibiranno a Loreto Aprutino per il Rocktoberfest. Appuntamento al Rock Cafe' in piazza Garibaldi. Grazie al live dei Rino & friends, questa volta con la nuova formazione in quintetto, sarà possibile ascoltare i migliori successi di Rino Gaetano e dei più grandi cantautori Italiani.

Il gruppo sul palco sarà composto dalla seguente line up: Giovanni Oddo - voce, chitarra, Fabrizio Lauriente - voce, tastiere, Luca Sacco - chitarra elettrica e acustica, Ruben Furioso - basso e Angelo Melone - batteria. Un evento assolutamente da non perdere per trascorrere alcune ore in allegria.