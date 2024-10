Il LunedÃ¬ del Delfino

Dopo tre stagioni dominate da almeno una squadra inarrivabile, ovvero Modena (insieme alla Reggiana), Catanzaro e Cesena in sequenza, finalmente il campionato in corso concede al Delfino la possibilità di uscire dall’inferno della serie C senza passare attraverso i quasi impossibili play off. L’attuale capolista biancazzurra, che ha appena usufruito di un inatteso turno di riposo, da recuperare fra più di un mese contro il Milan Futuro, precisamente giovedì 21 novembre alle ore 20:45, sembra aver trovato le giuste congiunzioni astrali per arrivare fino in fondo al traguardo, grazie alle ottime sinergie create da un allenatore di altra categoria, qual è certamente Silvio Baldini.

Squadra e tifoseria sono già fuse all’unisono, come se sentissero che la magia tirata in ballo dal trainer toscano si stia davvero materializzando nell’aria intorno all’Adriatico. Pur senza dimenticare nemmeno per un istante le tante disgraziatissime stagioni che l’attuale società ha fatto ingoiare loro, cosa di cui non si avverte comunque pentimento, i tifosi hanno saggiamente deciso di scindere i loro sentimenti, dedicando quelli positivi e carichi di passione e amore a questi colori, nella consapevolezza, velata da un pizzico di paura, che se questo non sarà l’anno buono, chissà quando mai potrà di nuovo ripetersi una simile e ghiotta occasione.

I prossimi avversari, alla luce di quanto finora visto, appaiono assolutamente abbordabili, a partire dalla decaduta Spal che Brosco e compagni sfideranno in quel di Ferrara il prossimo venerdì 18 ottobre alle ore 20:30. Seguiranno poi la Lucchese ancora in trasferta, il Pontedera all’Adriatico, poi Vis Pesaro, Sestri Levante e Arezzo, fino al già citato recupero con il Milan Futuro, che potrebbe, perché no, rappresentare il jolly per una fuga magari già quasi decisiva verso la serie B. Corriamo troppo? Certo, ma non è colpa nostra se da ormai troppe stagioni ci hanno fatto versare solo lacrime amare e sognare, questo ormai lo abbiamo assimilato, non costa nulla e fa bene al cuore.