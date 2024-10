URSSus & Gli Infedeli feat. Sara Berardinucci: esce "Amandoti"

"Amandoti" è il primo singolo di URSSus & Gli Infedeli, ma anche un nuovo tassello in un progetto multimediale più ampio, che ha già dato frutti in ambito letterario: “Processo a Ferretti”, un racconto breve presentato per la prima volta al BUK Fest 2023 di Modena (Festival della Letteratura Indipendente) e poi pubblicato in volume ed evolutosi in testo teatrale ad opera di Flavio Sciolè.

Distopico ed autobiografico, narra la storia di un fantomatico ‘Processo’ al leader dei CCCP, reo di aver tradito gli antichi ideali. Il processo inscenato è l'occasione per un viaggio nella memoria - non solo musicale - di un'intera generazione in un periodo cruciale della storia nazionale ed internazionale. Le canzoni dei CCCP fungono da trait-d'union di questo “viaggio” alla ricerca di un senso ormai perduto. Quando ancora, sotto la musica, ci batteva forte il cuore.



Anche il cosiddetto "antivideo" di “Amandoti”, cover di un brano targato Ferretti-Zamboni, è firmato da Flavio Sciolè. Nella versione di URSSus & Gli Infedeli c'è Carlo "Urssus" Passamonti (foto) alla voce, accompagnato da Sara Berardinucci come special guest. Il brano è stato registrato e mixato da Enrico "Flynt" Mambella presso i Red Devil Recording Studio di Pescara. La radio date è prevista giovedì 24 ottobre.