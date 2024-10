Due appuntamenti per Halloween tra piazza Salotto e via Pepe

Pescara si prepara a festeggiare Halloween con due giornate dedicate ai più piccoli e alle famiglie, offrendo momenti di divertimento e spensieratezza con gli eventi gratuiti organizzati dal Comune in piazza della Rinascita e in via Pepe. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera magica e giocosa di questa festività autunnale e per promuovere lo shopping nelle attività commerciali della città, annunciano gli assessori agli eventi Alfredo Cremonese e al commercio Zaira Zamparelli.

Il programma prevede due appuntamenti: domenica 27 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, piazza Salotto si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto, a cura dell'associazione “The Little Prince”. I bambini saranno protagonisti di un'attività speciale che stimolerà la loro fantasia con la realizzazione di maschere personalizzate e cestini per il tradizionale "Dolcetto o scherzetto". I piccoli partecipanti potranno utilizzare vari materiali per creare oggetti unici e originali, esercitando la loro manualità e il senso artistico. Un'esperienza ludica che, oltre al divertimento, promuove lo sviluppo creativo e la socializzazione.

Giovedì 31 ottobre, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, la festa continuerà in due luoghi della città, cioè in piazza della Rinascita e nella zona Stadio, sul marciapiede di via Pepe, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Marconi e l'intersezione con via Benedetto Croce. Qui i bambini potranno partecipare a giochi di gruppo, ballare al ritmo della baby dance a tema Halloween e sfilare in maschera durante la tradizionale sfilata. L’evento sarà animato da Faber srl.

"Prendono così il via gli eventi dedicati ai bambini", commenta Cremonese. "Il filone che seguiamo e che seguiremo, per gli appuntamenti voluti dal Comune, sarà dedicato proprio ai più piccoli. Ci stiamo lavorando dal nostro insediamento, così come abbiamo fatto nella precedente consiliatura, con l'obiettivo di programmare eventi a medio e lungo termine di qualità, in modo da richiamare l'attenzione delle famiglie e di chi arriva da fuori: un'azione di promozione della città che passa attraverso un calendario composto da tante date. Queste sono le prime dell'autunno-inverno".

"Non ci fermiamo al centro commerciale naturale ma andiamo anche oltre e tocchiamo la zona di Porta Nuova", dice Zamparelli. "È nostra intenzione puntare sul commercio, garantendo la stessa attenzione a tutte le aree della città. È con grande soddisfazione, quindi, che annuncio questi appuntamenti chiedendo alle famiglie di partecipare, per far divertire i bambini e per trascorrere insieme qualche ora di divertimento all'area aperta, in spazi accoglienti e riqualificati dal Comune".