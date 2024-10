G7, Tajani incontra i sindaci della provincia di Pescara

Un'assemblea con tutti i sindaci della provincia di Pescara, alla presenza di giunta e consiglio comunale del capoluogo adriatico. È questo l'appuntamento di domani pomeriggio, a Palazzo di città, nell'ambito del programma del ministro Antonio Tajani che ha voluto il G7 Sviluppo a Pescara, per tre giorni, da ieri a domani. All'assemblea di domani parteciperà proprio il ministro degli Esteri e con lui ci saranno il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente del consiglio comunale Gianni Santilli. È Santilli a darne notizia sottolineando che l'assemblea sarà preceduta da un altro momento che vedrà la partecipazione del vicepremier.

A fianco a Palazzo di città, dove è stato appena piantato un olivo, Tajani e Masci scopriranno una targa ricordo del G7 e della Conferenza umanitaria per il Medio Oriente, alle ore 16. Subito dopo prenderà il via l'assemblea, nella sala consiliare del Comune. "Una tre giorni piena di contenuti", commenta Santilli, "che ci vede orgogliosamente protagonisti. Il G7 e il B7 non sono soltanto due occasioni straordinarie di confronto, su temi di primaria importanza a livello globale, ma anche una vetrina fantastica per la nostra città che i pescaresi sapranno apprezzare. Il confronto con i sindaci di domani, poi, è una ulteriore opportunità per parlare di temi attuali e centralissimi coinvolgendo direttamente i sindaci dell'intera provincia, aprendo una importante finestra di dialogo con il Governo.

Tre giorni ricchi di contenuto, quindi, che stiamo vivendo a pieno con la collaborazione di tantissime persone impegnate a lavorare per la riuscita di un evento unico. A tutti va il mio grazie", conclude Santilli. Il sindaco Carlo Masci commenta che "questo G7 è stato speciale non solo per la presidenza italiana, ma anche perché si è deciso di coinvolgere tutte le regioni italiane e, di conseguenza, almeno un Comune per ogni regione. Questo dimostra quanto il Governo sia vicino alle realtà locali. Il Ministro Tajani, poi, scegliendo Pescara si è reso immediatamente disponibile a incontrare anche i sindaci di tutta la provincia per un momento di confronto e per mettere a conoscenza dei contenuti e degli esiti del G7".