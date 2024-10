Sopralluogo commissario unico Zes per potenziamento opere infrastrutturali

“Per volontà del Presidente Marsilio ripartono con nuovo piglio e maggiore impulso le opere della Zes per l’Abruzzo finanziate per 59 milioni di euro in attuazione del Pnrr”. Lo ha dichiarato l’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, durante il sopralluogo compiuto insieme con il coordinatore unico della Zes per il Mezzogiorno, Giosy Romano. L’assessore Magnacca ha parlato di “interventi fondamentali e strategici per l’ammodernamento della rete ferroviaria, stradale e infrastrutturale abruzzese”.

A tal proposito il commissario della Zes unica Romano ha affermato che c’è piena sinergia con la Regione Abruzzo per l’azione di monitoraggio delle opere in modo da garantire la loro realizzazione. Su questo aspetto il Commissario Zes ha ribadito che i sopralluoghi diventeranno una costante e ha voluto ringraziare il Presidente Marsilio e l’Assessore Magnacca per il supporto e l’azione sinergica messa in campo che riguarda anche i procedimenti relative alle autorizzazioni uniche.

L’assessore Magnacca evidenzia che il sopralluogo ha riguardato opere infrastrutturali che riguardano l'intermodalità viaria con il potenziamento in Val di Sangro, Ortona, Vasto e Manoppello. “Sono necessarie – ha detto – per procedere di pari passo con la nuova mission richiesta dal ministero dello Sviluppo Economico. Opere necessarie per adeguarsi alla transizione energetica per il miglioramento dell’accessibilità viaria e che avevano visto un rallentamento nel passaggio dalla Zes regionale a quella unica”. Il presidente Marsilio ha sollecitato un'interlocuzione costante con la struttura di Zes Unica.

“Abbiamo incontrato il capostruttura, Giosy Romano, e il responsabile dell'Ufficio della Ricostruzione, Vincenzo Rivera, con il quale Regione Abruzzo ha stipulato l’accordo di secondo livello rispetto all’attuazione delle opere Zes. Sopralluoghi alle opere più critiche. Ora confidiamo in una accelerazione che porterà sicuramente i frutti sperati, cercando di recuperare alcuni mesi persi e portare a compimento interventi necessari. Ringrazio il commissario Romano per la disponibilità che risulterà sicuramente preziosa per completare gli interventi Zes finanziati”, conclude l’assessore Magnacca.