No al raddoppio ferroviario Pescara-Roma, nuova manifestazione a Manoppello

Oggi pomeriggio alle ore 17 il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco sarà di nuovo a Manoppello a sostenere le istanze di famiglie e attività che saranno interessate dal passaggio del raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, radunati dal Comferr, il comitato cittadino nato sull’opera.

"Parteciperò con e per i cittadini, al di sopra delle scelte politiche, ma anche per rivendicare un ruolo ignorato da RFI, che non è venuta in Regione, disertando ogni convocazione: quella del 30 aprile scorso; la richiesta di audizione urgente del 26 luglio scorso e di commissione straordinaria sempre del 26 luglio; ma anche la richiesta audizione del 17 settembre. Assenze immotivate, ma come consigliere eletto dai cittadini mi chiedo perché RFI proceda senza incontrarci? Che problema hanno?", scrive l'esponente Dem in una nota.