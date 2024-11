A Francavilla al Mare la data zero di “Faber. Il canto della terra” per celebrare De Andrè

Venerdì 29 novembre a Francavilla al Mare, presso l'Auditorium Sirena alle ore 21, si terrà la data zero del nuovo teatro concerto “Faber. Il canto della terra”, evento organizzato dalla Telecomunicare srls di Milano. Scritto da Giommaria Monti, noto autore televisivo, con la regia di Raimondo Riu, interpretato da Fabrizio Passerotti, lo spettacolo, arricchito dalle musiche della super band abruzzese La Bottega del Falegname De André Pfm Tribute e con alla voce niente di meno che Antonino Ninè Ingiulla e dalla grafica di Giulia D’Agostini, è un omaggio appassionato all’arte di Fabrizio De André.

Un viaggio toccante nell’universo sonoro e tematico di Faber, che parte dagli accordi di chitarre sgraziate di un gruppo di ragazzini sardi del 1979, per i quali la poesia di De André era una meravigliosa finestra aperta su mondi nuovi, sconosciuti. Il senso della giustizia, della musica, della religione, della violenza, della terra, dipinti da De André attraverso suoni e parole, risuonano nelle emozionanti interpretazioni dell’attore Fabrizio Passerotti e del cantante Ninè Ingiulla. E il racconto è talmente profondo e penetrante, e lo sguardo di Faber è così rivolto al futuro che coinvolge l’intero Mediterraneo odierno.

Le voci delle “anime salve”, cioè libere, sono quelle di Mahsa Amini e di Nika Shakarami, mentre Piero e la sua guerra – non voluta, non cercata – diventano i simboli dei conflitti disumani che oggi infiammano l’Europa. E proprio con questo inno contro la guerra, si concluderà l’emozionante serata che già fa parlare molto di sé. Biglietti disponibili a questo link. Questa la line up:

Fabrizio Passerotti: attore

Ninè Ingiulla: voce

Paolo Di Cesare: chitarre classiche ed elettriche

Riccardo Pezzopane: tastiere e moog

Marco DrumMark Contento: batteria e percussioni

Pierluigi Di Cesare: basso elettrico

Giammarco "Leja", De Bonis: chitarre acustiche ed elettriche

Gianni Ciancone: violino