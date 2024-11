Dall’esempio di Carlo Casini a 5 anni dalla scomparsa il rinnovato impegno del Cav per la famiglia

L’obiettivo primario del Cav di Pescara è stato e continua ad essere quello di sostenere le donne che si trovano ad affrontare una gravidanza inattesa o indesiderata, offrendo un sostegno amorevole che include assistenza economica, medica, psicologica e legale. Il compito del Cav non si limita solo all’azione concreta: l’impegno è volto anche alla difesa e promozione del diritto alla vita. In questa direzione il Cav ha organizzato numerosi dibattiti e convegni con relatori qualificati, per rafforzare il tessuto sociale della comunità, ispirando una maggiore consapevolezza e impegno verso il valore sacro di ogni vita umana, dal concepimento alla morte naturale. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Centro di ascolto per la Famigli, il Cav organizza un convegno sul tema “Dall’esempio di Carlo Casini a cinque anni dalla scomparsa il rinnovato impegno del Cav di Pescara per la famiglia”.

Il convegno si terrà venerdì 15 novembre alle ore 10 presso l’Auditorium “Cerulli” La Casa delle Arti. Questo il programma: introduzione di Patrizia Ciaburro presidente del Cav, proiezione di un Video sul Cav di Pescara, con gli interventi di Carlo Masci, sindaco di Pescara, Flavio Ferdani, Prefetto di Pescara, Carlo Solimene, Questore di Pescara, Nicoletta Verì, assessore regionale Salute e Famiglia, Ottavio De Martinis Presidente Provincia di Pescara, Vincenzo D’Incecco Presidente Comm. Bilancio Regione, Eugenio Seccia Assessore al Bilancio Comune di Pescara, Mons. Amadeo José Rossi Vicario Generale Curia Vescovile, Felice Scarlatella Vicepresidente Cav Pescara, Marigina Fratalocchi, presidente Movimento per la Vita Pescara, Claudio Micucci Presidente Reg. Federvita Abruzzo. Il convegno, moderato da Daniela Senepa, sarà concluso da un intervento di Marina Casini, Presidente Nazionale Movimento per la Vita Italiano.