Cepagatti, riconoscimento della qualifica di attività storica a chi ha almeno 40 anni continuativi

"Il Comune di Cepagatti ha istituito il riconoscimento della qualifica di “Attività Storica del Comune di Cepagatti”, da attribuire a tutti gli esercizi di commercio, artigianato e agricoltura, pubblici esercizi, alberghi, farmacie, tabaccherie, etc. che presentino caratteristiche di eccellenza in termini di presenza storica sul territorio cittadino, in quanto testimonianza della tradizione imprenditoriale e commerciale locale".

E' quanto dichiara l'assessore al commercio e alle attività produttive Gianni Tatilli. "L'intento è quello di valorizzare e ringraziare chi da oltre 40 anni, con la propria attività, è un punto di riferimento per i cittadini e rappresenta con sacrificio il territorio", aggiunge Tatilli.

Per richiedere il riconoscimento bisogna compilare il modulo disponibile in Comune o sul sito a questo link. La domanda può essere riconsegnata a mano, tramite raccomandata o per e-mail all'indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@comunecepagatti.it. Scadenza fissata al 30 novembre.