Andrea Paone, in arte Andy Warrior, presenta “Cosa Vuoi”

L’abruzzese Andrea Paone, meglio conosciuto come Andy Warrior, veterano della scena indie italiana e bassista della band Voina, si affaccia nuovamente al panorama musicale con il suo ultimo singolo, “Cosa Vuoi”. Unendo la sua esperienza pluriennale nel mondo dell’indie a un’anima fortemente sperimentale, Andy esplora in questo brano nuovi territori elettronici, proponendo un minimalismo audace e sofisticato.

“Cosa Vuoi” si distingue per una scelta stilistica inusuale e quasi radicale: l’intero pezzo è costruito su una singola nota, attorno alla quale ruotano texture sonore e ritmiche ipnotiche. Al centro del brano risuona, incessantemente, la frase “Cosa Vuoi”, che si erge a mantra esistenziale, un interrogativo che vibra tra gli spazi del suono e della riflessione.

La struttura monocorde diventa così una tela su cui Andy Warrior dipinge con sottigliezza e precisione, lasciando che la tensione emotiva emerga dal contrasto tra essenzialità e profondità sonora. Dopo essere stato membro della storica band Management del Dolore Post-Operatorio, Andy Warrior ha continuato a reinventarsi, rimanendo una figura chiave per chi ama l’autenticità dell’indie ma ricerca allo stesso tempo atmosfere elettroniche sperimentali.

Pensato per un pubblico che ama esplorare nuovi territori sonori, sia per chi desidera perdersi in un loop ritmico e mentale “Cosa Vuoi” offre un’esperienza musicale inedita e immersiva, confermando Andy Warrior come un’artista che non ha paura di rompere gli schemi. Il singolo prodotto da Marco Diniz Di Nardo è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.