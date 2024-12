Agricoltura: contributi a fondo perduto per abbattimento interessi

“Approvato in tempi record l’elenco delle domande ammissibili delle aziende agricole che hanno subito danni per il maltempo dello scorso anno, rispettando anche quest’anno, dopo il bando del piccolo prestito del 2023, l’impegno preso con il comparto”. Lo ha detto il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente.

“Un importante obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra assessorato all’agricoltura, Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo, organizzazioni professionali e FIRA, che ringrazio per la dedizione. La Regione ha messo a disposizione delle aziende abruzzesi altri 2,3 milioni di euro per questo bando, che fa seguito a quello, di pari importo, di fine 2023 e al finanziamento di ulteriori 5,2 milioni stanziati dalla Regione per i danni da peronospora ed erogati tramite AGEA. Un ringraziamento va anche all’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che ci ha consentito di approfondire aspetti tecnici del bando che saranno utili alle aziende nei confronti del sistema bancario e creditizio” ha aggiunto Imprudente.

In anticipo sui tempi previsti, FiRA pubblica l’elenco dei beneficiari ammessi all’Avviso di “Contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi passivi su finanziamenti erogati in Agricoltura”, la misura di Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, gestita dalla Finanziaria regionale e destinata agli imprenditori agricoli, alle imprese agricole di trasformazione e/o commercializzazione, in forma singola e associata, alle cooperative agricole o loro consorzi, danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 e dalla conseguente infezione da peronospora. 216 le domande pervenute alla data di chiusura dello sportello (il 9 dicembre, n.d.r.), 179 quelle ritenute ammissibili, che andranno a impegnare, in totale, 2.003.768,75 euro sui 2,3 disponibili.

“Con il vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ci eravamo impegnati a pubblicare l’elenco delle domande ammissibili entro il 30 dicembre e i nostri uffici hanno chiuso le istruttorie in soli nove giorni: un segnale importante, di attenzione e vicinanza al comparto agricolo abruzzese – sottolinea il presidente di FiRA Giacomo D’Ignazio – Gli imprenditori agricoli e le imprese di trasformazione e commercializzazione ammessi ai benefici, riceveranno un contributo a fondo perduto pari al 50% degli interessi passivi che matureranno dalla data di presentazione della domanda fino a conclusione di finanziamenti erogati da banche o da altri intermediari finanziari. Le attività di valutazione e gestione delle 216 domande pervenute, compresi gli adempimenti previsti dal RNA o dal SIAN per gli Aiuti di Stato, sono state avviate subito dopo la chiusura dello Sportello e terminate il 18 dicembre con la redazione della graduatoria".

"Il prossimo passaggio – spiega D’Ignazio – è l’erogazione dei contributi, che avverrà nel mese di gennaio. FiRA ha dimostrato, ancora una volta, di essere concretamente al fianco degli imprenditori abruzzesi e a supporto degli uffici regionali, per una corretta e agile gestione degli aiuti finanziari”.

Link per visualizzare i beneficiari: https://www.fira.it/fira-contributi-a-fondo-perduto-per-abbattimento-interessi-su-finanziamenti-erogati-al-comparto-agricolo-pubblicato-lelenco-degli-ammessi/