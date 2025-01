Alfa incanta il pubblico di Pescara: "Che bello aprire qui il 2025"

"Che bello essere a Pescara per il primo concerto del 2025". Ha esordito così, stasera, il giovane Alfa, la star protagonista del concerto di Capodanno promosso dal Comune in abbinata all'evento di ieri con i Subsonica. Pieno di grinta, Alfa ha intrattenuto il pubblico per un'ora e trenta, dal palco allestito nell'area di risulta dell'ex stazione: anche stasera sono arrivati in migliaia (ventimila, ha detto lo stesso Alfa) e l'artista ha coinvolto con grande energia e simpatia i presenti, ad esempio presentando un brano che non ha ancora ultimato. E ha scherzato sugli eccessi di ieri, a tavola, parlando dell'hangover da smaltire.

"Spettacolo meraviglioso, anche stasera", dice l'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese sottolineando l'entusiasmo di Alfa. "Un bell'impatto sulla città, con il centro pieno, senza alcun tipo di problema. Sono davvero molto soddisfatto e ringrazio il sindaco, la giunta e il consiglio comunale che mi hanno dato fiducia per portare avanti un lavoro che mette Pescara al centro degli eventi nazionali. Con questi appuntamenti si promuove l'immagine di Pescara e si crea economia per la città, per questo bisogna continuare ad investire sugli eventi tutto l'anno".