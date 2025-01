Concerti Capodanno area di risulta, Cremonese: "Presenti oltre 50mila persone"

L'assessore comunale agli eventi Alfredo Cremonese ha voluto tracciare un bilancio dopo i live di Capodanno nell'area di risulta che hanno visto protagonisti i Subsonica per la serata del 31 dicembre e Alfa per il pomeriggio del 1° gennaio. Ecco le parole di Cremonese:

“Una 2 giorni pazzesca. Oltre 50.000 persone hanno raggiunto l’area centrale per assistere ai concerti dei Subsonica e di Alfa. Grande ritorno d’immagine per la nostra Pescara, tante persone venute da ogni parte d’Italia e tante persone che hanno frequentato le ns attività produttive. Grazie a tutti per aver raggiunto questi risultati eccezionali. Da ultimo felice che il nostro lavoro, le nostre intuizioni siano state apprezzate. Tutto si è svolto senza nessun particolare problema e gli artisti ci hanno ringraziato per l'enorme risposta della città. Buon 2025”.