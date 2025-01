Estate 2025, il Comune di Montesilvano "a caccia" di proposte di intrattenimento

Il Comune di Montesilvano si prepara a organizzare gli eventi della prossima estate e, come ogni anno, individuerà le proposte di intrattenimento musicale e artistico che faranno parte del cartellone degli eventi estivi 2025 della città. A partire da oggi, 15 gennaio, e fino al 28 febbraio è aperta la raccolta delle Manifestazioni d'Interesse che si candidano a essere inserite nel cartellone degli eventi estivi 2025. L'assessorato agli eventi si riserva di dare la priorità ad artisti che non si sono mai esibiti a Montesilvano e a spettacoli che non vi sono mai stati rappresentati.



A tal proposito, invitiamo le associazioni, le società, gli agenti, i singoli artisti e le compagnie teatrali a compilare e inviare il Modulo entro il 28 febbraio. Il modulo potrà essere compilato direttamente online tramite Spid, protocollato presso il Comune - al piano terra del Palazzo di Città - o inviato all'indirizzo mail: protocollo@comune.montesilvano.pe.it riportando nell’oggetto: "Proposta Evento Cartellone Estivo 2025". E' possibile scaricare il modulo al seguente link: https://www.comune.montesilvano.pe.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Modulo-eventi-estivi-2025. Oppure si può compilare la domanda sul sito del Comune e inviarla direttamente on line.