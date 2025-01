Presentata la dottoressa Maria Costanza Turi, Bed Manager della Asl

Ieri, presso l'Aula Magna del Presidio Ospedaliero, il Direttore Generale della Asl, Vero Michitelli, ha introdotto al personale sanitario Maria Costanza Turi, recentemente nominata "Bed Manager" dell'azienda. Questo incontro è stato un momento importante per la presentazione di una figura professionale che rappresenta una novità nell’organizzazione sanitaria della Asl di Pescara.

Affiancato dal Direttore Sanitario, Rossano Di Luzio, dal Direttore Medico di Presidio, Dott. Valterio Fortunato, dal Direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza, Dott. Aurelio Soldano, e dal Responsabile dell'Incarico di Funzione Organizzativa Aziendale per la gestione del personale di comparto, Dott. Lorenzo Silli, il Direttore Michitelli ha sottolineato l’importanza della creazione e dell’istituzione di questo nuovo ruolo all’interno dell’Azienda.

Maria Costanza Turi, con una lunga carriera nel Pronto Soccorso e nelle Unità Operative di Medicina e Chirurgia, è stata selezionata per assumere l’incarico di Bed Manager, in virtù delle sue competenze professionali e della sua esperienza sia in ambito emergenziale che internistico. Il suo compito principale sarà quello di ottimizzare l’utilizzo dei posti letto all’interno dell'azienda, garantendo un flusso di pazienti più efficiente dal ricovero alle dimissioni.