L’attore abruzzese Sferrella ospite d’onore all'evento che sancisce l'accordo cinematografico tra Italia e Giappone

La serata, svoltasi in concomitanza con una speciale rassegna del Tokyo International Film Festival (TIFF), è stata aperta dai discorsi dell’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti e Hiroyasu Ando, chairman del festival, e dedicata a due figure leggendarie del cinema italiano: Marcello Mastroianni e Nanni Moretti. All’incontro hanno preso parte:

• Rappresentanti del Ministero della Cultura italiano (MiC): per illustrare le opportunità di finanziamento delle coproduzioni.

• Delegati del Ministero degli Affari Esteri giapponese (MOFA): a conferma dell’impegno bilaterale a supportare le iniziative culturali.

• Esponenti del TIFF: desiderosi di scoprire nuovi progetti che possano arricchire le prossime edizioni del Festival.

• Altri professionisti di primo piano tra cui Cristina Massari, fondatrice e direttrice artistica dell’Asia Lovers Film & Music Festival, il compositore Shigeru Umebayashi, il pianista e compositore Alberto Pizzo, la cantante Yasko Fujii già nota al pubblico italiano, il produttore Yasushi Shiina, i registi Hirokazu Koreeda e Daishi Matsunaga, e altri professionisti del settore cinematografico.

L’iniziativa ha posto l’attenzione sul nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Giappone, firmato il 28 giugno 2023 ed entrato in vigore il 9 agosto 2024.

Un talento abruzzese sul palcoscenico internazionale

Tra gli ospiti anche Edoardo Sferrella, giovane attore originario dell’Abruzzo, all’evento di networking ospitato dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo, presentatosi accompagnato dall’attore Shun Shioya, e che al momento ha all’opera un progetto con Yasko Fujii ed una produzione Netflix con il regista Keishi Otomo.

Sferrella, già distintosi in diverse produzioni nazionali, ha rappresentato l’Abruzzo davanti a produttori, registi e delegati istituzionali italiani e giapponesi, interessati ad avviare nuove collaborazioni. L’Accordo, infatti, offre agevolazioni fiscali, procedure semplificate e accesso ai fondi pubblici di entrambi i Paesi per progetti di film, serie TV, documentari e animazione.

La partecipazione di Sferrella all’evento dimostra come l’Abruzzo possa esprimere talenti in grado di inserirsi con successo in un circuito internazionale. L’Accordo di coproduzione apre prospettive importanti per il settore culturale e artistico regionale, incentivando la nascita di progetti che possano raccontare – anche sul grande schermo – l’identità e la bellezza dei luoghi d’Abruzzo, integrandole con la tradizione e la sensibilità giapponese.

Sguardo al futuro

Il successo dell’incontro presso l’Ambasciata italiana a Tokyo testimonia l’interesse reciproco di Italia e Giappone verso una collaborazione cinematografica sempre più stretta. La presenza di un attore abruzzese tra gli ospiti d’onore sottolinea come la regione possa giocare un ruolo significativo nella diffusione e nella promozione culturale del nostro Paese all’estero, aprendo nuove opportunità di crescita professionale e creativa.