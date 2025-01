Radica: "Iniziativa positiva ma necessario correggere alcune storture"

"Il bando pubblicato dalla Regione Abruzzo per la rigenerazione urbana dei Comuni con una popolazione inferiore ai trentamila abitanti, nell'ambito dell'Accordo di coesione sottoscritto con il governo, è senz'altro una buona notizia, per la quale rivolgiamo un plauso. Ci sono tuttavia delle storture rilevanti, sollevate da diversi sindaci, da correggere al più presto": lo dichiara Angelo Radica, presidente della sezione abruzzese dell'associazione di comuni Autonomie locali italiane.



Il presidente di ALI Abruzzo sottolinea infatti "in primo luogo la presenza di elementi per la cui valutazione è dato eccessivo spazio alla discrezionalità, rischiando di inficiare correttezza e trasparenza. Segnaliamo poi la scelta di conferire punteggio e quindi maggiori possibilità ai Comuni che hanno avviato la procedura di approvazione dei nuovi Piani urbanistici comunali, i PUC, che in realtà nella nostra regione sono pochissimi. Da rilevare inoltre discrasie tra quanto contenuto nel bando e quanto previsto negli allegati, come nel caso del PCA (Piano di Classificazione Acustica). Siamo a disposizione per aprire un'interlocuzione per attuare i necessari aggiustamenti, che occorrono a nostro avviso per migliorare l'equità e la credibilità del bando, a beneficio di tutti i comuni interessati".