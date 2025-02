Brunori Sas in concerto sabato 23 agosto sul Lungomare Aldo Moro di Montesilvano

Si prospetta un 2025 all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas, e L’albero delle noci si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva. Dopo aver annunciato la traversata live di marzo nei principali palasport italiani, e i due imperdibili appuntamenti live con orchestra del 18 giugno al Circo Massimo di Roma e del 3 ottobre all’Arena di Verona, Dario Brunori svela oggi le date del suo L’ALBERO DELLE NOCI - TOUR ESTATE, il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti che nei mesi estivi lo vedrà protagonista di 13 appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia.

Tra le tappe del tour estivo figura il Lungomare Aldo Moro di Montesilvano il prossimo 23 agosto alle 21:30 per il Marea Festival, rassegna organizzata da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Montesilvano. I biglietti sono in vendita online su www.ticketone.it e www.ciaotickets.com , nonché nei punti vendita TicketOne e Ciaotickets. Info: 085.9047726 - www.besteventi.it .

L’ALBERO DELLE NOCI - TOUR ESTATE è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records. L’album di dieci tracce, già disponibile per il pre-order e presave, prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston, lo stesso palco che, nella Serata Cover di venerdì 14 febbraio, lo vedrà al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de L’anno che verrà.