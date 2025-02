Sì alla nuova Pescara per progettare l’area Pescara-Chieti: l’Inu a convegno il 15 febbraio

L’Istituto Nazionale di Urbanistica ribadisce il proprio sostegno al percorso di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, e avanza la proposta di collocarlo in un contesto di rinnovamento degli strumenti di governo del territorio. Se ne discuterà nel corso del convegno nazionale “Progettare l’area Pescara-Chieti alla luce della nuova legge urbanistica regionale”, organizzato nella città adriatica il 15 febbraio, all’Auditorium Petruzzi, a partire dalle ore 9.30. Il convegno è promosso in occasione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione della sezione Abruzzo e Molise dell’Inu.

Roberto Mascarucci, componente del consiglio direttivo nazionale dell’Inu, sottolinea: “Promuoviamo il confronto per dare il nostro contributo a scongiurare il rischio di uno stallo. Il dibattito che si è aperto sull’opportunità della fusione, che va ultimata, non tiene conto che è possibile percorrere un’ulteriore strada. Salvaguardando i vantaggi e il lavoro fin qui svolto per un processo arrivato a uno stadio avanzato, si può allo stesso tempo fare fronte a necessità segnalate da alcune delle voci intervenute finora. Pescara, Montesilvano e Spoltore come unico Comune possono meglio concorrere a un rinnovamento del governo del territorio di un’area ampia, già interconnessa nei fatti, tra le più dinamiche del Centro e del Sud Italia, ovvero quella di Chieti – Pescara”. Infatti “la nuova legge urbanistica regionale offre l’opportunità di mettere a punto piani territoriali di coordinamento provinciali strategici e interconnessi che, affiancati da giuste operazioni di programmazione sulle due aree urbane funzionali, possono garantire la necessaria cornice ad azioni di crescita. Questa è la prospettiva giusta, mentre la difesa delle identità comunali è anacronistica tanto più se rappresenta una distrazione rispetto alle reali opportunità in campo, così come le ipotesi di nuove operazioni di ingegneria istituzionale”.

Al convegno nazionale del 15 febbraio oltre agli interventi di Mascarucci e dei presidenti di INU nazionale e di INU Abruzzo e Molise, Michele Talia e Donato Di Ludovico, ci saranno contributi di studio da Università di tutta Italia e dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, tra cui i sindaci di Pescara, Montesilvano, Spoltore, Chieti, San Giovanni Teatino e Francavilla a Mare (Carlo Masci, Ottavio De Martinis anche in qualità di Presidente della Provincia di Pescara, Chiara Trulli, Diego Ferrara, Giorgio Di Clemente, Luisa Russo), il consigliere delegato della Regione Abruzzo Nicola Campitelli, il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna. Concluderà i lavori Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia.