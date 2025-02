Annullato il concerto dei Rockets in programma giovedÃ¬ 6 febbraio al Massimo

Per motivi tecnici è annullato il concerto dei Rockets in programma giovedì 6 febbraio al teatro Massimo di Pescara. È possibile richiedere il rimborso del biglietto al circuito d’acquisto entro e non oltre giovedì 20 febbraio o, in alternativa, utilizzare il biglietto per assistere al concerto dei Rockets di mercoledì 5 febbraio, alle ore 21, nel teatro delle Muse di Ancona.

In questo caso il posto verrà assegnato in base alla migliore disponibilità del teatro. Per informazioni: 085.9047726, www.besteventi.it .