Bruce Forman Trio, la stagione del Kabala prosegue con il chitarrista jazz statunitense

Giovedì 20 febbraio il terzo appuntamento della stagione del Kabala avrà come protagonista il trio formato da Bruce Forman alla chitarra, Marco Marzola al basso e Willie Jones III alla batteria. Il concerto si terrà a Pescara, nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di 15 euro e può essere acquistato anticipatamente nella sede della Società del Teatro e della Musica oppure, il giorno del concerto, all'ingresso del locale. Oltre al biglietto per il solo concerto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 324/6112097.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito kabalaclub.it Indicato più volte come miglior chitarrista dell'anno nei vari referendum indetti dalle riviste specializzate, Bruce Forman ha pubblicato circa venti album a suo nome e conduce una intensa attività di concerti, suonando nei festival e nei club più prestigiosi del mondo accanto ad artisti importanti come Bobby Hutcherson, Oscar Peterson, Hank Jones, Ray Brown, Stanley Turrentine, Freddie Hubbard, Richie Cole, Joe Henderson, Barney Kessel, Elvin Jones, George Cables, Woody Shaw, Tom Harrell, Mark Murphy e altri ancora.

Lo stile della chitarra di Bruce Forman è conosciuto per le sue frasi in stile bop e per l'inventiva delle armonizzazioni: un'abilità che lo rende capace di esprimersi in maniera efficace in una varietà di contesti differenti. Oltre ad essere noto per le sue doti tecniche e stilistiche, Forman è apprezzato anche come compositore, arrangiatore e insegnante. Ha partecipato come compositore e interprete alla colonna sonora di alcuni dei più celebri film di Clint Eastwood, come “Million Dollar Baby” e "Flags of Our Fathers". Marco Marzola è un contrabbassista basato a Londra.

Collabora con i più importanti musicisti della scena jazz internazionale suonando in tutta Europa: ha suonato, tra gli altri, con Harold Land, George Cables, Steve Turre, Jimmy Cobb, Tony Scott, Bruce Forman, Jimmy Owens, Sherman Irby, Stacy Dillard, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso e Emanuele Cisi. Con un'impostazione ritmica senza pari, Willie Jones III riesce a trovare un equilibrio unico e personale tra le più fondamentali influenze - i grandi Philly Joe Jones, Art Blakey e Billy Higgins - e un senso dello swing assolutamente innovativo.

Dal 1998 al 2005 Jones è stato membro del quintetto di Roy Hargrove ed è presente nei lavori pubblicati su Verve dal trombettista (Moment To Moment, Hard Groove, Nothing Serious e Distractions). Ha poi collaborato con Sonny Rollins, Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Wynton Marsalis, Cedar Walton, Kurt Elling, Eric Reed, Hank Jones e altri ancora.