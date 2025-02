Incendio in una palazzina di via Mazzini, intossicati ed evacuati

A seguito di un incendio in uno stabile in via Mazzini a Pescara, divampato intorno alle 4.30, alcuni residenti sono rimasti intossicati. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati a domare le fiamme, sono arrivati i sanitari del 118, con un'ambulanza medicalizzata, che hanno trattato sul posto adulti e ragazzi residenti nel palazzo, intossicati per inalazione di fumo. Sono in corso le indagini per capire le cause dell'incendio.

In una nota, i vigili del fuoco fanno sapere che il rogo ha interessato un appartamento al secondo piano di un fabbricato di quattro piani. Disposta l’immediata evacuazione dell’edificio, ponendo in sicurezza gli occupanti di tutto lo stabile e provvedendo alla successiva estinzione dell’incendio. Alcuni occupanti del palazzo, a seguito della loro esposizione al fumo, sono stati sottoposti all’esame del personale sanitario senza però riscontrare la necessità di ricovero in ospedale.

Con le successive verifiche tecniche eseguite sono risultati danneggiati, a causa delle alte temperature a cui sono stati esposti, porzioni di solaio, parti di murature e impianti dell’appartamento in cui si è scaturito l’incendio e di alcuni locali delle abitazioni immediatamente sovrastanti o sottostanti allo stesso, mentre danni da fumo caldo sono stati riscontrati nel vano scala. Si è reso necessario interdire l’acceso all’appartamento direttamente interessato dalle fiamme e ai locali di quelli adiacenti aventi elementi strutturali comuni.