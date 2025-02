Manoppello, il Comune acquista all’asta un terreno di 11 ettari: sarà al centro del parco fluviale

Acquisito al patrimonio del Comune di Manoppello un terreno di quasi undici ettari in zona Interporto in un’area per gran parte destinata a Parco Fluviale. Infatti, per circa il 70% della sua estensione, il terreno confina con il fiume Pescara. “Dopo aver partecipato ed essersi aggiudicato per 91mila euro, il nono avviso di asta fallimentare presso il Tribunale di Chieti, il Comune – ha detto il sindaco Giorgio De Luca - studia soluzioni condivise all’interno di un programma articolato che coinvolge anche le attività previste dai Contratti di Fiume. Lavoreremo – ha aggiunto il primo cittadino - con l’obiettivo di studiare una programmazione efficace e il reperimento di nuove risorse per riqualificare e valorizzare questo bellissimo spazio a ridosso del Fiume Pescara”.

Nella zona in cui si trova il terreno recentemente acquisito è in fase stata completata una poderosa opera di riqualificazione per circa 5 milioni di euro di fondi APQ7 che hanno permesso di riconnettere attraverso arterie viarie, ponti e piste ciclabili, l’abitato di Manoppello Scalo con la zona interportuale, il casello autostradale e quindi il fiume Pescara.

“Come Comune ci stiamo anche impegnando per reperire risorse utili a finanziare la bonifica di una parte dell’area, circa il 20% della superficie complessiva, su cui insistono rifiuti non pericolosi e già caratterizzati – ha concluso il sindaco De Luca – Dopo il ripristino dello stato dei luoghi potremo concretamente pensare al futuro del parco fluviale di Manoppello, dove, anche grazie a fondi regionali si è già intervenuti, in alcuni tratti, per la messa in sicurezza degli argini”.