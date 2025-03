Rosario Miraggio a Pescara: "Ultima tappa del tour ‘Uguale a me’, ma ci saranno soprese"

"Non vedo l'ora di essere a Pescara, una terra straordinaria che mi accoglie sempre con affetto". Così Rosario Miraggio sulla tappa del 31 marzo al Teatro Massimo di Pescara. Nella nostra città il cantante chiuderà la prima parte del tour 'Uguale a Me' che ha fatto tappa a Milano, Roma, Bari, Palermo, Taranto, Gallipoli e Catania.

"Non sarà una chiusura perché altre saranno le novità del tour, perché grande è stata la partecipazione, e perché per me un tour non è mai la fine di un percorso ma sempre l'inizio di una nuova fase. Incontro il mio pubblico, trovo nuovi stimoli, rinnovo l'entusiasmo. E' una emozione continua che consegna nuovi spunti".

“A Pescara – dice Miraggio – proporrò i miei pezzi 'tradizionali' e, naturalmente, 'Come vivi tu' che è stata la grande novità di queste settimane. Sono felice del riscontro, è un pezzo che ho scritto con il cuore e che è entrato nei cuori”.