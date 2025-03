Campionati Italiani di Scherma a squadre: argento e promozione per la Sciabola del Club Scherma Pescara

Un lungo fine settimana di scherma si è svolto a Piacenza, che ha ospitato dal 27 al 30 marzo i Campionati Italiani di Scherma a squadre nelle serie dalla A alla C. Una competizione fondamentale nella stagione agonistica, cui l'Abruzzo ha risposto prontamente guadagnando ottimi risultati.

Quello che accende il sorriso più grande è l'argento centrato nella giornata di domenica 30 dalla squadra di Sciabola Maschile del Club Scherma Pescara nella serie B2. Il quartetto composto da Matteo Bellafante, Federico D'Errico, Gian Paolo Di Matteo e Valerio Mambella si è fatto strada fino alla finale: il bottino di giornata comprende una preziosa medaglia d'argento e un altrettanto prestigiosa promozione nella serie superiore.

Ottimi risultati anche per le altre formazioni abruzzesi in gara: il Club Scherma Pescara ha preso parte anche alla serie C di Fioretto Maschile, dove la formazione composta da Mario Cerino, Francesco Valerio Di Pietro, Niccolò Ippoliti e Alessandro Maggi si è fermata alle porte delle semifinali, classificandosi ottava.

Abruzzo presente anche nella Sciabola serie A2, dove lo Scherma Club Gymnasium ha schierato una squadra nel maschile e una nel femminile. Stop alle soglie delle semifinali per la formazione maschile composta da Filippo Calò, Bruno Consorte, Nicholas Giardini e Antonio Lissa Lattanzi, ottavi nella classifica finale. Si ferma invece a un soffio dai quarti di finale la compagine femminile, composta da Ludovica Bucciferri, Ilaria Calò e Giada Scudieri.